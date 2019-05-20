На Ярославском шоссе из-за массового ДТП затруднено автомобильное движение

В понедельник, 20 мая, затруднено движение на Ярославском шоссе в районе городского округа Пушкино Московской области из-за массового ДТП. При столкновении пострадали восемь человек.

По данным спецслужб, в около подмосковного Пушкино произошло столкновение семи автомобилей. Отмечается, что среди них шесть легковых и одна грузовая машина, - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на территории ведётся тщательная проверка, направленная на выяснения обстоятельств произошедшего.

Степень тяжести состояния пострадавших не уточняется.