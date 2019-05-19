В Египте возле музея в Гизе взорвалась бомба

Взрыв произошёл возле туристического автобуса неподалёку от национального египетского музея в Гизе. В результате происшествия есть пострадавшие. На данный момент ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к инциденту.

Бомба взорвалась возле комплекса пирамид, которые находятся на плато Гиза, что недалеко от Каира, сообщает Sputnik. «Четырнадцать человек получили ранения в результате взрыва бомбы рядом с туристическим автобусом в районе нового национального музея», - передают в Египте.