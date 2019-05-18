В центре Москвы избили кассира и ограбили церковную лавку

В пятницу вечером, 17 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое неизвестных в Пресненском районе Москвы на Малой Грузинской улице ограбили церковную лавку и ударили кассира по голове. материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

"Вечером 17 мая в службу "02" от граждан поступило сообщение о грабеже по адресу: ул. Малая Грузинская, д. 27/13, стр. 1...в церковном киоске по указанному адресу двое неизвестных руками нанесли удары по голове кассиру киоска, открыто похитили 30 тыс. руб., имущество, после чего скрылись". - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что здоровью кассира ничего не угрожает.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "грабёж".