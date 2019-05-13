Бронированный автомобиль и легковушка столкнулись в Москве

В понедельник, 13 мая, в Москве на Севастопольском проспекте столкнулись легковой автомобиль и служебная бронированная автомашина. В результате аварии пострадавших нет. Принадлежит ли автомобиль какому-то ведомству не уточняется.

"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сообщили в пресс-службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что оба автомобиля получили механические повреждения.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, проводится тщательная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего.