В ДТП под Ярославлем погибли четыре человека
11 мая 2019, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу вечером, 11 мая, четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии под Ярославлем. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что еще четверо получили травмы.
Авария случилась на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Переславском районе около 19.20 по местному времени. На дороге столкнулись две легковые машины. В результате случившегося погибли четыре человека из автомобиля ВАЗ, а еще один человек был доставлен в больницу. Также были госпитализированы три человека, ехавшие в иномарке.
В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, передает ТАСС.