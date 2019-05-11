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В ДТП под Ярославлем погибли четыре человека

11 мая 2019, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

В ДТП под Ярославлем погибли четыре человека
фото: pixabay.com

В субботу вечером, 11 мая, четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии под Ярославлем. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что еще четверо получили травмы.

Авария случилась на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Переславском районе около 19.20 по местному времени. На дороге столкнулись две легковые машины. В результате случившегося погибли четыре человека из автомобиля ВАЗ, а еще один человек был доставлен в больницу. Также были госпитализированы три человека, ехавшие в иномарке.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, передает ТАСС.

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