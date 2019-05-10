В ДТП с двумя маршрутками в Санкт-Петербурге пострадали девять человек

В Санкт-Петербурге в ходе аварии с участием двух маршрутных автобусов пострадали человек, среди которых трое детей. Данную информацию предоставили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в 17:35 на Старопетергофском проспекте в Адмиралтейском районе Северной столицы, сообщают сегодня вечером в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы городской станции "скорой помощи", в больницу на обследование будут доставлены семь человек, в частности, один ребенок. Подчеркивается, что все пострадавшие получили легкие травмы, угрозы для жизни нет.