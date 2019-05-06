В центре Москвы произошло ДТП с тремя автомобилями

В понедельник в центре Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. Информацию предоставили ранее сегодня в столичном Центре организации дорожного движения.

Движение транспорта в Мерзляковском переулке было ограничено после аварии, однако к настоящему моменту его удалось полностью восстановить. Об этом сообщается днем 6 мая на официальной страничке ЦОДД в социальной сети Twitter.

Источник в экстренных службах столицы отметил, что в результате ДТП пострадали три человека. Информации об их состоянии пока не поступало.