В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе, трое погибших

Согласно последней информации, взрыв прогремел в ходе проведения ремонтных работ на территории завода, передает утром 6 мая РИА "Новости"

Подчеркивается, что к ликвидации последствий ЧП привлекли 30 специалистов и 10 единиц техники. Угрозы для сотрудников предприятия и жителей города нет. В настоящий момент "Уралхим" работает в штатном режиме. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.