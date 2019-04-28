Санитарный вертолёт эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Калужском шоссе

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в результате ДТП на 49 км Калужского шоссе. По последним данным, пострадали трое человек.

На Калужском шоссе водитель наехал на фонарную установку, есть пострадавшие

"Экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел по вызову на 49 км Калужского шоссе, где произошло ДТП. По словам очевидцев, пострадали трое человек. Вертолетом одного пострадавшего госпитализировали с места аварии в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сообщили в пресс-службе МЧС агентству городских новостей "Москва".

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 апреля, на Калужском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. Пострадали водитель и пассажир, после выяснилось, что одного человека зажал автомобиль.