На Калужском шоссе водитель наехал на фонарную установку, есть пострадавшие
28 апреля 2019, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 28 апреля, на 49 км Калужского шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека.
"В 11:20 на 49 км Калужского шоссе водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения", - сообщили в пресс-службе ГИБДД "ВМ".
Известно, что пострадавшими являются водитель и пассажир автомобиля. Их состояние не уточняется.
В настоящее время проводится оперативно-следственная проверка, направленная на выявление обстоятельств происшествия.