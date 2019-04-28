На Калужском шоссе водитель наехал на фонарную установку, есть пострадавшие

В воскресенье, 28 апреля, на 49 км Калужского шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека.

"В 11:20 на 49 км Калужского шоссе водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения", - сообщили в пресс-службе ГИБДД "ВМ".

Известно, что пострадавшими являются водитель и пассажир автомобиля. Их состояние не уточняется.

В настоящее время проводится оперативно-следственная проверка, направленная на выявление обстоятельств происшествия.