Директор школы уволилась из-за выходки учеников во время карантина
27 февраля 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Ученики одной из школ Воронежа так скучали по учебному заведению, что пришли туда даже во время карантина. Правда вместо учебников и тетрадей школьники принесли с собой ящик алкоголя.
Ученики устроили вечеринку в спортивном зале, закончились посиделки дракой. Проникнуть в здание школы подростки смогли, угостив охранника прихваченным с собой алкоголем. Свой отдых молодые люди снимали на видео, которое затем выложили в интернет. Это их и выдало.
Полиция расследует детали произошедшего, в СКР возбудили уголовное дело, в котором руководство школы обвиняется в халатности, сообщает "Российская газета". Оказывается, что подобные вечеринки в учебном заведении проходили не один раз.
«Были подготовлены документы для увольнения по статье, но директор, не дожидаясь, написала заявление по собственному желанию», - рассказали в мэрии города.