В Москве произошла массовая драка третьеклассников, есть пострадавшие

В Москве произошла массовая драка учеников третьего класса. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося три девочки были доставлены в одну из столичных больниц.

Сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между третьеклассниками. У двух пострадавших были диагностированы травмы живота, а у третьей девочки медики выявили черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, передает сегодня телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент специалисты выясняют, какова была причина драки. Кроме того, устанавливается, где в момент случившегося были учителя.