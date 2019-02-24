В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

В московских аэропортах в воскресенье, 24 февраля, задерживаются более двадцати рейсов. Согласно последней информации осведомленных источников, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В аэропорту Внуково задерживаются вылеты трех самолетов, а в Домодедово – семи. Кроме того, в аэропорту Домодедово были отменены 10 рейсов. Как уточняет сегодня радиостанция "Говорит Москва", в Шереметьево в настоящий момент задерживается один вылет.

Напомним, ранее в Москве был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Сегодня вечером в столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.