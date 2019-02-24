Пожар вспыхнул в обрушившемся доме в Магнитогорске, жильцов эвакуировали

Пожар вспыхнул в доме, который обрушился в Магнитогорске в последний день 2018 года. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, из квартир по причине задымления был оперативно эвакуирован 61 человек.

Подчеркивается, что возгорание было зафиксировано в ТЦ "Зори Урала", который прилегает к жилому дому. Уточняется, что задымление замечено и внутри квартир.

Как сообщает утром в воскресенье, 24 февраля, портал "Росбалт", пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорание. Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются точные причины возгорания.