В Москве из-за короткого замыкания вспыхнул трамвай

На северо-востоке Москвы накануне вечером во время движения по маршруту из-за короткого замыкания в электрооборудовании загорелся трамвай. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел на улице Менжинского, недалеко от дома под номером 23. Возгорание случилось на крыше 17-го трамвая. Общая площадь пожара составила порядка 5 квадратных метров.

"На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, возгорание было быстро потушено при помощи порошкового огнетушителя", - цитирует газета "Вечерняя Москва" пресс-службу ведомства.