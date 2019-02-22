В Саратове на школьника рухнула глыба льда с крыши
22 февраля 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Саратове глыба льда рухнула с крыши жилого дома на школьника. В настоящий момент по факту случившегося проводят проверку сотрудники прокуратуры Саратовской области.
Происшествие случилось в минувший четверг, 21 февраля, на улице Лунной у дома под номером 23. Как сообщает днем в пятницу ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства, в результате падения глыбы льда в больницу попал мальчик 2006 года рождения.
К медикам обратилась мать пострадавшего школьника. К настоящему моменту данных о характере травм, полученных мальчиком, не поступало.