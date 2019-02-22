Задержан житель Приморья, совершивший самосуд над школьником

Задержан житель Приморья, отец четверых детей, который подозревается в совершении самосуда над пятиклассником в школе Большого Камня. Взрослые люди 20 февраля окунули ученика головой в унитаз.

Ранее сообщалось, что школьник издевался над другими детьми, вследствие чего их родители решили отомстить. В настоящий момент по факту причинения телесных повреждений пятикласснику проводится проверка, передает утром в пятницу, 22 февраля, РИА "Новости"

Директора школы, где произошел инцидент, временно отстранили. Кроме того, у класса сменили классного руководителя. Мальчик, "терроризировавший" других ребят, сейчас посещает психолога вместе со своим опекуном.