В Иркутской области шаманы сожгли пять верблюдов ради светлого будущего

Заместитель Верховного шамана России объяснил, что подобное происходит «впервые в современной истории», поскольку подобный ритуал по зубам далеко не каждому. Прокуратура, тем временем, начала проверку произошедшего.

Обряд, в ходе которого в жертву принесли пять верблюдов, осуществили в городе Ангарске байкальские шаманы из организации под названием «Хухэ Мунхэ Тэнгэри», что в переводе означает «Вечно синее небо», передаёт РИА Новости. Ритуальное сожжение животных состоялось первого февраля, но широкую огласку эта история получила только сейчас.

Заместитель Верховного шамана Артур Цыбиков рассказал, что выбор пал на верблюдов как на «исключительное подношение с исключительными же целями». При этом целью обряда было «укрепление России и её народов». Несмотря на благие намерения шаманов, ситуация крайне возмутила людей, в том числе и бурят, проживающих на территории Бурятии и в Иркутской области.