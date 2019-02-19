На пешеходном переходе в Волгограде машина сбила ребенка

В Волгограде на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка. Согласно последней информации осведомленных источников, одиннадцатилетний мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В ГУ МВД по Волгоградской области во вторник, 19 февраля, подчеркнули, что за рулем иномарки находился пятидесятилетний мужчина.