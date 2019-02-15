Тело футболиста Эмилиано Салы доставили на родину

Тело игрока футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Салы утром, 15 февраля, доставили в родной город спортсмена Прогресо в Аргентине. В субботу, 16 февраля, пройдёт прощание с футболистом.

Эксперт поделился подробностями о крушении самолёта с футболистом

Церемония состоится в спортзале клуба «Прогресо», ставшего первым в карьере нападающего. Тело футболиста, погибшего в авиакатастрофе, нашли среди обломков самолёта на дне Ла-Манша, сообщает РИА Новости.

Эмилиано Сала погиб в ночь на 22 января во время перелёта над Ла-Маншем. В самолёте, помимо футболиста, находился также пилот авиасудна Дэвид Айбботсон. Эксперт утверждает, что лётчик до последнего старался избежать трагедии.