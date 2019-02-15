Увеличилось число жертв взрыва газа в доме в Красноярске

Сотрудники МЧС, работавшие на месте, уже завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов. В данной операции принимали участие 5 единиц инженерной техники, среди которых кран, экскаватор и погрузчики, а также два автомобиля "КамАЗ", передает РИА "Новости"

В доме проживали двадцать человек. Из-за хлопка газа в здании были разрушены шесть квартир, а еще десять частично были повреждены.