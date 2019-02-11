Жительнице Иркутской области пришлось через суд доказывать, что она жива

Жительнице Братска Иркутской области пришлось через суд доказывать, что она жива. Женщина совершенно случайно выяснила, что в информационных базах государственных органов она числится умершей.

Утром в понедельник, 11 февраля, на сайте региональной прокуратуры Братска сообщается, что жительница города обратилась в орган с просьбой засвидетельствовать тот факт, что она жива. С конца октября прошлого года все ее счета в банке были заблокированы, ей перестала поступать пенсия, а медицинский страховой полис оказался аннулирован.

В ходе проверки оказалось, что в августе 2018 года орган ЗАГСа засвидетельствовал кончину женщины с таким же именем, но в Усолье-Сибирском. Прокуратура обратилась в суд, вследствие чего исковые требования были удовлетворены. Конституционные права жительницы Братска восстановлены.