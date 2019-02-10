МВД расследует поимку нарушителя во Владимире при помощи "живого щита"
10 февраля 2019, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
МВД РФ направит комиссию во Владимир для расследования инцидента с выставлением сотрудниками ГИБДД "живого щита" для задержания нарушителя дорожного движения, сообщили в министерстве.
По информации СМИ, владимирские полицейские в субботу, 9 февраля, выстроили "живой щит" из гражданских машин на трассе М7 "Волга" для задержания нарушителя на "Шкоде", который ехал по "встречке".
Как отмечается, в результате подобных действий владимирских автоинспекторов четыре автомобиля, которые находились в составе такого импровизированного заграждения, получили различные повреждения.
Комиссия изучит имеющиеся материалы, включая показания очевидцев, и даст оценку действиям сотрудников ДПС в этой ситуации. При необходимости виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.