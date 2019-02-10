МВД РФ направит комиссию во Владимир для расследования инцидента с выставлением сотрудниками ГИБДД "живого щита" для задержания нарушителя дорожного движения, сообщили в министерстве.

По информации СМИ, владимирские полицейские в субботу, 9 февраля, выстроили "живой щит" из гражданских машин на трассе М7 "Волга" для задержания нарушителя на "Шкоде", который ехал по "встречке".

Как отмечается, в результате подобных действий владимирских автоинспекторов четыре автомобиля, которые находились в составе такого импровизированного заграждения, получили различные повреждения.

Комиссия изучит имеющиеся материалы, включая показания очевидцев, и даст оценку действиям сотрудников ДПС в этой ситуации. При необходимости виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.



