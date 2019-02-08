В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в столб

Сегодня стало известно, что в московском аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в столб. Согласно последней информации источников, инцидент произошел утром в пятницу, 8 февраля.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец подтвердила, что самолет врезался в мачту городского освещения. Она также добавила, что в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.