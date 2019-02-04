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СК опубликовал видеозапись осмотра дома на Никитском бульваре после пожара

4 февраля 2019, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

СК опубликовал видеозапись осмотра дома на Никитском бульваре после пожара
Globallookpress.com

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись осмотра дома на Никитском бульваре в Москве, где минувшей ночью вспыхнул сильный пожар, унесший жизни восьми человек, в том числе двоих детей.

Сообщение о пожаре по адресу Никитский бульвар, 12 поступило в дежурную часть по Пресненскому району Москвы во втором часу ночи. Первый патруль прибыл к горящему дому уже через шесть минут после вызова.

Площадь возгорания превысила 1 500 квадратных метров, захватив третий, четвертый и пятый этажи семиэтажного здания дореволюционной постройки. Ликвидировать пожар удалось лишь к пяти часам утра. В огне погибло восемь человек, в том числе – двое детей примерно 5-6-летнего возраста.

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