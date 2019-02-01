ТЦ эвакуирован в Екатеринбурге из-за пожара

Рано утром в пятницу, 1 февраля, торговый центр в Екатеринбурге был эвакуирован из-за пожара. Согласно последней информации источников, на месте возгорания наблюдалось довольно плотное задымление.

Уточняется, что пожар вспыхнул в зоне погрузки и разгрузки товара в ТЦ "Карнавал" – на площади 10 квадратных метров загорелась картонная тара.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на пресс-службу управления МЧС России по Свердловской области, на месте работали сразу 7 звеньев газодымозащитной службы. Из здания оперативно эвакуировали около 40 человек. В результате случившегося никто не пострадал.