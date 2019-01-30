Завтра сенатору Арашукову будет избрана мера пресечения

Сегодня стало известно, что суд изберет меру пресечения сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в грядущий четверг, 31 января. Ранее политик был задержан в ходе заседания в Совете Федерации.

Напомним, Рауф Арашуков подозревается в убийстве двух людей и нанесении телесных повреждений еще одному гражданину, организации преступного сообщества и хищении природного газа.



Как сообщает днем в среду, 30 января, источник, знакомый с ситуацией, следствие намерено завтра выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения сенатору от КЧР. Других подробностей предоставлено пока не было, передает ТАСС.