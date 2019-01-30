Сенатор был задержан в ходе заседания Совета Федерации
30 января 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе заседания Совета Федерации утром в среду, 30 января, был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о Рауфе Арашукове.
Подчеркивается, что согласие на задержание сенатора дали непосредственно в Совете Федерации. Уточняется также, что заседание сегодня проводилось в закрытом режиме, передает ТАСС.
Известно, что Рауфа Арашукова задержали и обыскали, а затем вывели из зала. Сенатор обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений, в частности, в организации преступного сообщества.