Сенатор был задержан в ходе заседания Совета Федерации

В ходе заседания Совета Федерации утром в среду, 30 января, был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о Рауфе Арашукове.

Подчеркивается, что согласие на задержание сенатора дали непосредственно в Совете Федерации. Уточняется также, что заседание сегодня проводилось в закрытом режиме, передает ТАСС.

Известно, что Рауфа Арашукова задержали и обыскали, а затем вывели из зала. Сенатор обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений, в частности, в организации преступного сообщества.