В Кремле оценили охрану в Третьяковке после похищения картины

В Кремле сегодня оценили охрану в Третьяковской галерее после похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кража полотна произошла в минувшее воскресенье на выставке известного художника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных выводов и не говорить о недостатках охраны Третьяковки. По его словам, галерея охраняется на должном уровне, поскольку там хранятся бесценные произведения искусства, передают "Известия".

Песков добавил, что подобные происшествия иногда случаются в разных странах, однако далеко не всегда картины удается найти и вернуть.