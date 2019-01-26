17 автомобилей столкнулись в Подмосковье

В Подмосковье на трассе М-2 "Крым" случились два дорожно-транспортных происшествия с участием восьми и девяти автомобилей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Первая авария была зафиксирована в районе 28-го километра трассы М-2, где из-за непогоды столкнулись восемь машин, передает сегодня ТАСС.

Второе ДТП случилось на 58-м километре этой же трассы – там произошло столкновение девяти автомобилей. В результате происшествия ни один человек не пострадал. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины двух аварий.