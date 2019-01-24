В Нижнем Новгороде подросток обстрелял автобус с пассажирами

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка. Его подозревают в том, что ранее он из хулиганских побуждений обстрелял из пневматического пистолета автобус с пассажирами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и произвели задержание 17-летнего жителя Нижнего Новгорода. В полиции считают, что юноша из хулиганских побуждений стрелял из пневматического пистолета и повредил остекление пассажирского автобуса», - сообщила сегодня пресс-служба управления МВД РФ по Нижегородской области.

В пресс-службе также уточнили, что происшествие произошло в середине января на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Никто не пострадал в результате обстрела пассажирского автобуса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За хулиганские действия подростку грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.