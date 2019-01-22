На МКАДе произошло ДТП с участием шести автомобилей

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) на западе столицы столкнулись сразу шесть автомобилей. Движение перекрыто по четырем из пяти полос, сообщили в столичных экстренных службах.

«На 47-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием шести автомашин. Движение транспорта перекрыто по четырем полосам. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил представитель экстренных служб Москвы агентству РИА Новости.

Ранее на трассе М4 «Дон» произошло ДТП с участием фуры и грузовика. Фура пыталась совершить запрещенный на данном участке дороги маневр и зацепила грузовик. В результате по всей трассе разметало груз – синие коробки.