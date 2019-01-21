В Челябинске пьяный водитель протаранил газопровод и оставил без газа 211 домов

В Челябинске пьяный водитель вечером 19 января протаранил своим автомобилем газопровод. Утром в понедельник, 21 января, стало известно, что после данной аварии без газа остались 211 домов.

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков в рамках аппаратного совещания городской администрации отметил, что сотрудники газовой службы смогли оперативно устранить все повреждения, вследствие чего у жителей домов снова есть газ, передает URA.RU.

Известно, что задержание нетрезвого водителя проходило в частном секторе – сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню, поскольку автомобилист не желал останавливаться.