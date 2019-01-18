Источник утверждает, что один истребитель Су-34 после столкновения упал в море

Утром в пятницу, 18 января, стало известно, что один из двух истребителей Су-34 после столкновения упал в море. Соответствующую информацию предоставил источник в силовых структурах региона.

Подчеркивается, что экипаж летательного аппарата, упавшего в воду, катапультировался. Данных о втором самолете пока не поступало, не исключено, что он может вернуться на базу, передает ТАСС.

Известно, что оба Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме в Хурбе, расположенном под Комсомольском-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что самолеты соприкоснулись в воздухе.