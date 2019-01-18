Малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске, переведен в обычную палату

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу, 18 января, сообщила хорошую новость. Малыш, пострадавший при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, был переведен в обычную палату.

До этого одиннадцатимесячный мальчик находился в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. В последнее время состояние ребенка улучшилось, вследствие чего было решено перевести его в обычную палату, передает сегодня утром РИА "Новости"

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. В результате случившегося обрушился целый подъезд. Малышу чудом удалось выжить.