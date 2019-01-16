Обнаружены тела всех погибших при частичном обрушении дома в Шахтах

В среду, 16 января, стало известно, что тела всех погибших были извлечены из-под завалов дома, который частично обрушился в Шахтах после взрыва газа. Происшествие случилось в минувший понедельник.

Из-под завалов спасатели извлекли тело пятой погибшей в результате случившегося в жилом доме. Представитель регионального управления МЧС Марина Абрамченко подчеркнула, что поисковые работы к настоящему моменту полностью завершены, передает сегодня РИА "Новости"