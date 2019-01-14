Разбор завалов в Шахтах продлится не менее суток

Специалисты оценили ситуацию на месте хлопка газа в жилом доме в Шахтах и сообщили, что на разборы завалов потребуется около суток. Предполагается, что работы будут продолжаться круглосуточно.

Как сообщается в понедельник, 14 января, на официальном сайте правительства Ростовской области со ссылкой на заявление губернатора Василия Голубева, речь идет о сегодняшнем дне и около половины завтрашнего.

Губернатор поручил подготовить все необходимое оборудование, чтобы работы не останавливались ночью. Сотрудники МЧС уже занимаются решением данного вопроса.

Сейчас прилагаются все усилия для того, чтобы тепло-, энерго- и газоснабжение дома было восстановлено в кратчайшие сроки.