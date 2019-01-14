Утром в понедельник, 14 января, маршрутка проехалась по ногам пенсионерки в Иркутске и скрылась с места аварии. Впоследствии водитель транспортного средства, совершивший наезд на женщину, был задержан.

Инцидент случился на улице Карла Либкнехта. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту номер 80, не заметил, что пожилая дама хотела войти в салон машины и продолжил движение.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, пенсионерка получила перелом обеих ног, а автобус уехал. Прохожие оказали пострадавшей первую помощь и вызвали "скорую". Через 10 минут на место прибыли врачи и сотрудники полиции. Устанавливаюся все обстоятельства случившегося.