После хлопка газа в Шахтах из-под завалов спасли маленького ребенка и его мать

После хлопка газа в городе Шахты Ростовской области из-под завалов живыми вытащили ребенка и его мать. Ранее сегодня стало известно, что из-за взрыва частично обрушились конструкции на двух этажах дома.



В пресс-службе МЧС России утром в понедельник, 14 января, уточнили, что двухлетнего ребенка и его маму достали из-под завалов на девятом этаже, В пресс-службе МЧС России утром в понедельник, 14 января, уточнили, что двухлетнего ребенка и его маму достали из-под завалов на девятом этаже, передает РИА "Новости". К настоящему моменту не сообщается, в каком состоянии находятся спасенные жители дома.

На месте сейчас работают спасатели и сотрудники полиции. Специалисты пытаются выяснить, по какой причине произошел хлопок газа. Уточняется точное количество пострадавших.