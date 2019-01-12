В Магнитогорске приступили к демонтажу поврежденных при взрыве подъездов
12 января 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 12 января, специалисты приступили к демонтажу подъездов многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, которые получили повреждения в результате мощного взрыва 31 декабря прошлого года.
Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль отметил, что в настоящий момент демонтируются седьмой и восьмой подъезды.
Как сообщает сегодня днем ТАСС, подготовительные работы по монтажу начались сегодня в 15.00 по местному времени (13.00 по Москве). Эксперты, осмотревшие ранее эти два подъзда после взрыва, пришли к выводу, что восстановлению они уже не подлежат.