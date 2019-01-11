В подмосковном гараже в салоне машины найдены тела мужчины и девушки

В подмосковной Электростали мужчина и девушка насмерть отравились угарным газом. Тела двух граждан в воскресенье были обнаружены в салоне автомобиля, который был припаркован в гаражном боксе.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий отметила сегодня, что погибшими оказались 38-летний мужчина и 24-летняя девушка. Как уточняет "Росбалт", ссылаясь на данные экспертов, они погибли из-за отравления угарным газом.

Рассматриваются разные версии случившегося. Не исключено, что мужчина и девушка сидели в заведенной машине в закрытом гараже, не подумав о том, что это может быть опасно.