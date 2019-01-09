В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре

Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль.

Огонь вспыхнул в одной из половин частного дома на двух хозяев. Соседи почувствовали запах гари и вызывали специалистов МЧС. Спасатели потушили пожар, но спасти людей не успели.

Пожарные обнаружили в квартире тела мужчины, женщины, девушки 20-ти лет, а также тела трех малолетних детей: 5-летней девочки, 7-летнего мальчика, а также 4-месячной девочки.

Возможной причиной возгорания могло стать коротко замыкание. По предварительным данным, все погибшие друг другу приходятся родственниками, кроме 20-летней девушки, пишет КП.