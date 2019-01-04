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Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

4 января 2019, 15:45 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации
Фото - Вячеслава Шишкоедова

Как уже сообщали «Аргументы недели»,  сегодня, 4 января, при расследовании обстоятельств взрыва подъезда в многоэтажном доме Магнитогорска следов взрывчатых веществ не обнаружено. Эту информацию еще раз подтвердили сотрудники Следственного Комитета РФ.

Между тем, некоторые средства массовой информации - 74.ru  и Znak.com -  неоднократно заявляли о том, что версию террористического акта активно скрывают от населения. При этом, журналисты ссылаются не некие «собственные источники информации». В связи с этим, сегодня представители телеграм-канала «Е-область» сделали в адрес вышеуказанных журналистов заявление, в котором просят раскрыть свои источники информации.

«Мы очень уважительно относимся к нашим коллегам, но пока имена их осведомителей не названы, все эти «журналистские расследования» выглядят, мягко говоря, голословными, - пишут авторы телеграм-канала «Е-область».  – Если в Магнитогорске и был террористический акт, то информационный».

 

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