Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

Как уже сообщали «Аргументы недели», сегодня, 4 января, при расследовании обстоятельств взрыва подъезда в многоэтажном доме Магнитогорска следов взрывчатых веществ не обнаружено. Эту информацию еще раз подтвердили сотрудники Следственного Комитета РФ.

Между тем, некоторые средства массовой информации - 74.ru и Znak.com - неоднократно заявляли о том, что версию террористического акта активно скрывают от населения. При этом, журналисты ссылаются не некие «собственные источники информации». В связи с этим, сегодня представители телеграм-канала «Е-область» сделали в адрес вышеуказанных журналистов заявление, в котором просят раскрыть свои источники информации.

«Мы очень уважительно относимся к нашим коллегам, но пока имена их осведомителей не названы, все эти «журналистские расследования» выглядят, мягко говоря, голословными, - пишут авторы телеграм-канала «Е-область». – Если в Магнитогорске и был террористический акт, то информационный».