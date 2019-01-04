Следы взрывчатки на обломках обрушившегося в Магнитогорске дома не найдены
4 января 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
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4 января 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
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Следы взрывчатки на обломках обрушившегося в Магнитогорске дома не найдены
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