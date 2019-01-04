Следы взрывчатки на обломках обрушившегося в Магнитогорске дома не найдены

Днем в пятницу, 4 января, стало известно, что специалисты не обнаружили следов взрывчатки на фрагментах жилого дома, один подъезд которого обрушился в Магнитогорске в последний день 2018 года.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что эксперты и следователи-криминалисты уже завершили осмотр частей обвалившегося подъезда. На фрагментах дома не было выявлено следов взрывчатых веществ и их компонентов, передает РИА "Новости"

Уточняется, что в настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Специалисты рассматривают всевозможные версии.