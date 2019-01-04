Тела всех погибших в Магнитогорске опознаны

Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что были опознаны все 39 погибших в ходе обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Трагедия произошла в городе в последний день старого года.

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что последнего погибшего уже удалось опознать – тело женщины накануне нашли спасатели.