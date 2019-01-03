МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе МЧС. Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - сказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС ТАСС сообщили о том, что около 16:00 мск в развалинах подъезда удалось найти тело погибшей женщины, которая стала 39-й жертвой трагедии.

Кроме того, стало известно, что оба подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, пострадавших из-за взрыва, будут снесены, так как не подлежат восстановлению.