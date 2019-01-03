//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Происшествия 13+

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

3 января 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске
фото: Instagram

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?

Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - сказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС ТАСС сообщили о том, что около 16:00 мск в развалинах подъезда удалось найти тело погибшей женщины, которая стала 39-й жертвой трагедии.

Кроме того, стало известно, что оба подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, пострадавших из-за взрыва, будут снесены, так как не подлежат восстановлению.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Киеве убит сотрудник охраны Порошенко

В Киеве убит сотрудник охраны Порошенко

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины. Согласно имеющимся данным, 26-летний мужчина вступил в перепалку с прохожим, выгуливающим собак.

//Происшествия

Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация

Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация

Сбербанк окажет материальную помощь пострадавшим в трагедии в Магнитогорске. Им будут направлены денежные средства в размере 20 миллионов рублей. Представители банка также сообщили, что они готовы закрыть задолженность по кредитам у пострадавших, если она имеется.

//В мире

Появилось видео ночного удара армии Украины по огневой точке ополченцев Донбасса

Появилось видео ночного удара армии Украины по огневой точке ополченцев Донбасса

Ночной удар Вооруженных сил Украины по объектам ополченцев Донбасса сняли на видео. Данным роликом некоторое время назад поделился с пользователями социальной сети Facebook Анатолий Штефан, офицер ВСУ.

//Политика

Глава МИД Украины объяснил закрытие в России избирательных участков

Глава МИД Украины объяснил закрытие в России избирательных участков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии страны о закрытии всех заграничных избирательных участков на территории России.

//Общество

Депутат рекомендует ввести ограничение на количество питомцев в квартирах

Депутат рекомендует ввести ограничение на количество питомцев в квартирах

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в четверг, 3 января, призвал ввести ограничение на количество домашних питомцев, которое можно содержать в жилых квартирах.

//Новости МирТесен



//Общество

Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?

Почему раненого ребёнка доставили частным самолётом из Магнитогорска в Москву?

Минздрав России отвечает журналистам, блогерам, язвительным анонимным каналам в запрещённом и успешно работающем Телеграмм - всем, кто не преминул пройтись по доставке в столицу ребёнка, извлечённого из-под завалов взорвавшегося жилого дома в Магнитогорске. По сути вопрос состоял из двух составляющих - почему на частном самолёте, и почему не в Челябинск или собственно Магнитогорск?

//В мире

На Таиланд надвигается тропический шторм

На Таиланд надвигается тропический шторм

Тропический ураган Pabuk, сформировавшийся над Южно-Китайским морем и угрожающий главным туристическим зонам южного Таиланда, движется на остров Пхукет и провинции Пханга и Краби.

//Шоу-бизнес

С кем отпраздновал день рождения голливудский красавчик Брэд Питт?

С кем отпраздновал день рождения голливудский красавчик Брэд Питт?

Незадолго до наступления Нового года звезда телеэкрана, голливудский актер Брэд Питт отпраздновал свое 55-летие. Памятную дату знаменитый красавчик встретил на огромной вилле...

//Шоу-бизнес

В Сети смеются над Волочковой, которая показывает своего бой-френда по частям

В Сети смеются над Волочковой, которая показывает своего бой-френда по частям

Анастасия Волочкова уже не знает, чем удивить своих поклонников. И если вечные шпагаты надоели всем, то вот ребус под названием «кто же новый бой-бренд звезды» – еще худо-бедно пользуются спросом у подписчиков

//В мире

Глава украинского Минздрава на новый год получила пять повесток в суд

Глава украинского Минздрава на новый год получила пять повесток в суд

Скандально известная исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о получении сразу пяти повесток с вызовом в суд.

//Общество

С начала запуска движения по Крымскому мосту проехали 3,5 млн машин

С начала запуска движения по Крымскому мосту проехали 3,5 млн машин

С начала запуска движения по мосту через Керченский пролив проехали более 3,5 миллионов легковых и грузовых автомобилей. Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань», в декабре по транспортному переходу проехали около 225,7 тысяч машин, а среднесуточная интенсивность составила около 7,3 тысяч. Общий трафик практически равномерно распределяется в направлении Тамани или Крыма, а вот грузовые автомобили чаще едут на Крымский полуостров. Рекордное количество автомобилей, 33,3 тысячи, проехали по мосту 12 августа. Наименьшее количество было зафиксировано 1 декабря, когда по транспортному переходу проехали 6,1 тысячи машин. Напомним, автомобильную часть Крымского моста открыли в середине мая. С того времени действовали ограничения на проезд по транспортному переходу грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В ночь на 1 октября был снят запрет на проезд по мосту всех большегрузов, кроме тех, что перевозят опасный груз.

//Новости партнеров

//Экономика

На Украине объяснили ситуацию с ценами на газ

На Украине объяснили ситуацию с ценами на газ

Понизить цены на газ в украинском государстве не получится из-за существования "Нафтогаза". Об этом в четверг заявил журналистам бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

//Культура

В Москве умерла актриса Райна Праудина

В Москве умерла актриса Райна Праудина

Грустная новость появилась на сайте московского театра "У Никитских Ворот" - 2 января скончалась актриса театра и кино, зслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина.

//Политика

Посол США посетил задержанного в России американского шпиона

Посол США посетил задержанного в России американского шпиона

Посол США в России Джон Хантсман рассказал семье задержанного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана о том, что с американцем все в порядке. Об этом сообщил брат задержанного.

//Расследования

Авиаконструктора завода "Антонов" в Киеве избили "по ошибке"

Авиаконструктора завода "Антонов" в Киеве избили "по ошибке"

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора предприятия "Антонов" Виктора Ковальского. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

//Здоровье

Назван самый полезный вид зимнего спорта

Назван самый полезный вид зимнего спорта

Самый полезный и безопасный вид зимнего спорта, который укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивает мышцы спины, рук, ног, и рекомендован практически всем, назвали специалисты.

//Происшествия

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

//Политика

"Нравится или нет": Украина вновь отправляет боевые корабли в Керченский пролив

"Нравится или нет": Украина вновь отправляет боевые корабли в Керченский пролив

Украинская сторона намерена вновь отправить свои военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил в четверг советник президента Украины и министра обороны государства Юрий Бирюков.

//Общество

Американцы передумали считать Симферополь российским

Американцы передумали считать Симферополь российским

На сайте американского телеканала CNN опубликовали подборку фотографий «Новогодние празднования по всему миру». В материал попал и снимок, сделанный на главной площади Симферополя

//Новости СМИ2

//В мире

Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья

Из Франции экстрадировали бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Об этом сегодня, 3 января, сообщила журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры.

//Политика

В Германии призвали отказаться от идеи воевать с Россией

В Германии призвали отказаться от идеи воевать с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн, записав видеообращение, ответил на призывы своих коллег "поставить Россию на место любыми способами". Он категорически предостерег мир от войны с Россией.

//В мире

Британия начала призыв запойных геймеров и смартфонных зомби

Британия начала призыв запойных геймеров и смартфонных зомби

Английская армия применила новые технологии вербовки контрактников. Рекламные ролики и плакаты обращаются, как сказали бы в России, к поколению next на понятном ему языке.

//Происшествия

В Киеве полицейские избили известного 81-летнего авиаконструктора

В Киеве полицейские избили известного 81-летнего авиаконструктора

Авиаконструктора концерна "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 "Мрия", избили в Киеве. Об этом сегодня, 3 января, сообщают местные СМИ.

//В мире

Генпрокуратура саудитов потребовала смертной казни для убийц журналиста Хашогги

Генпрокуратура саудитов потребовала смертной казни для убийц журналиста Хашогги

В Саудовской Аравии началось рассмотрение дела по факту убийства журналиста Джамаля Хашогги. Сторона обвинения потребовала смертной казни для пяти обвиняемых.

//В мире

На Украине обозначили условие ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию»

На Украине обозначили условие ликвидации ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию»

На Украине рассказали, при каком условии армия страны сможет реализовать в Донбассе «хорватский сценарий». По данному вопросу высказался Роман Синицын, волонтер, помогающий киевским силовикам.

//Шоу-бизнес

В моде - любовные треугольники. Ксения Собчак отметила Новый год с любовником

В моде - любовные треугольники. Ксения Собчак отметила Новый год с любовником

О любовном треугольнике супругов Виторгана-Собчак и Константина Богомолова заговорили еще в прошлом году. Сейчас в тусовке уже открыто заявлют, что Ксения и режиссер практически «не отлипают друг от друга».

//Общество

Юрий Лоза раскритиковал "Голубой огонек"

Юрий Лоза раскритиковал "Голубой огонек"

Российский и советский исполнитель Юрий Лоза в одном из недавних интервью резко высказался о новогодних развлекательных программах на ТВ, которые, по его мнению, не понравились зрителям.

//Происшествия

11-летняя девочка чудом выжила при взрыве бытового газа в Магнитогорске

11-летняя девочка чудом выжила при взрыве бытового газа в Магнитогорске

Одиннадцатилетняя девочка чудом выжила при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Поразительную историю рассказала родственница погибшего в результате случившегося Виктора Воронцова.

//Шоу-бизнес

Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников

Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продемонстрировала снимок с новогоднего празднования. На фото артистка позирует в блестящем мини-платье, которое подчеркивает ее идеальные ноги.

//В мире

Обнародованы данные о первых потерях воюющих против Донбасса ВСУ в новом году

Обнародованы данные о первых потерях воюющих против Донбасса ВСУ в новом году

Появилась информация о первых потерях воюющих против Донбасса Вооруженных сил Украины в наступившем году. Данные сведения некоторое время назад озвучили в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

//Происшествия

Самолет, летевший в Москву, сел в Красноярске из-за обледенения части двигателя

Самолет, летевший в Москву, сел в Красноярске из-за обледенения части двигателя

Самолет Boeing-767, летевший в Москву из Благовещенска, совершил экстренную посадку в Красноярске. Согласно последней информации, подобное решение было принято из-за обледеневшего клапана двигателя.

//Происшествия

Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске вновь увеличилось

Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске вновь увеличилось

Днем в четверг, 3 января, стало известно, что количество жертв обрушения целого подъезда жилого дома в Магнитогорске вновь увеличилось. К настоящему моменту поступила информация о 38 погибших.

//В мире

Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Думал ли Ингольф Арнарсон, норвежец знатного рода, который первый со своим троюродным братом основал поселение в «дымящейся бухте» (Рейкьявик) о том, что комфортней всего впоследствии жить на острове, получившим название «страна льдов» (Исландия), будет женщинам?

//Расследования

Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена категорически отрицают свою вину

Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена категорически отрицают свою вину

Обвиняемые в убийстве чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена категорически отрицают свою причастность к данному преступлению. Они, однако, сознались в краже зеркал с автомобиля спортсмена.

//Общество

К завтрашнему дню в Москве выпадет еще 5 сантиметров снега

К завтрашнему дню в Москве выпадет еще 5 сантиметров снега

К утру пятницы, 4 января, в Москве выпадет еще около 5 сантиметров снега. Соответствующие данные ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

//Происшествия

Спасателям пришлось вытаскивать человека из болота в Ленинградской области

Спасателям пришлось вытаскивать человека из болота в Ленинградской области

В Ленинградской области спасателям пришлось вытаскивать молодого человека, провалившегося в болото. Данное происшествие случилось в Выборгском районе поздно вечером в минувшую среду, 2 января.

//В мире

Политолог назвал средство от нависшей над Украиной экономической катастрофы

Политолог назвал средство от нависшей над Украиной экономической катастрофы

Михаил Погребинский отметил, что Украина приближается к коллапсу в экономической сфере. По мнению аналитика, финансовая помощь Европейского союза и МВФ предотвратить негативный сценарий не в состоянии.

//Происшествия

Четыре автомобиля сгорели в гаражах на западе Москвы

Четыре автомобиля сгорели в гаражах на западе Москвы

Во время пожара в гаражах, расположенных на западе Москвы, сгорели сразу четыре автомобиля. Соответствующую информацию в четверг, 3 января, предоставил источник в экстренных службах столицы.

//В мире

Китайский космический аппарат прислал первый снимок обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат прислал первый снимок обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат под названием "Чанъэ-4" в четверг, 3 января, прислал на Землю первый снимок обратной стороны Луны. Ранее сообщалось, что данное устройство успешно прилунилось.

//В мире

На Филиппинах количество погибших из-за ливней и оползней превысило 120 человек

На Филиппинах количество погибших из-за ливней и оползней превысило 120 человек

В результате сильных дождей и оползней на Филиппинах погибли более 120 человек. Соответствующие данные в четверг предоставили в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами.

//Происшествия

Стало известно, когда пройдут первые похороны погибших при ЧП в Магнитогорске

Стало известно, когда пройдут первые похороны погибших при ЧП в Магнитогорске

Стало известно, когда состоятся первые похороны погибших в ходе обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в здании произошел 31 декабря, спасатели работают на месте до сих пор.

//Общество

На Москву надвигается похолодание

На Москву надвигается похолодание

Сегодня стало известно, что в конце текущей недели в Москву придет похолодание. Согласно последней информации синоптиков, с пятницы по воскресенье в столице постепенно будет понижаться температура.

//Происшествия

Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего в Магнитогорске, улучшилось

Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего в Магнитогорске, улучшилось

В четверг, 3 января, стало известно об улучшении состояния 10-месячного ребенка, пострадавшего в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

//Шоу-бизнес

"Скудный" был не только стол: Волочкова подарила любимому носки на Новый год

"Скудный" был не только стол: Волочкова подарила любимому носки на Новый год

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз заставила пользователей сети говорить о себе. Артистка сообщила подписчикам, что подарила своему возлюбленному на Новый год носки.

//В мире

Эксперт оценил заявление Трампа о распаде СССР из-за войны в Афганистане

Эксперт оценил заявление Трампа о распаде СССР из-за войны в Афганистане

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в четверг высказался насчет заявления президента США Дональда Трампа о причинах распада Советского Союза.

//В мире

«Пророчество Ванги» о тяжелых испытаниях для Украины в 2019 году озвучили в сети

«Пророчество Ванги» о тяжелых испытаниях для Украины в 2019 году озвучили в сети

Украину ждет крайне непростой год. Об этом говорится в пророчестве, которое приписывают болгарской ясновидящей Ванге. Видео с прогнозом некоторое время назад появилось на YouTube-канале «Предсказания и тайны».

//В мире

СБУ депортировала нелегально проживавшего белоруса-политолога за сомнения

СБУ депортировала нелегально проживавшего белоруса-политолога за сомнения

Украинские спецслужбы публично заявили о депортации известного на Украине политолога Павла Карназыцкого. Его обвинили в преступном «публичном сомнении в доказательствах присутствия российских войск» на Донбассе.

//Происшествия

Девять человек пострадали в ходе ДТП с участием маршрутки в Москве

Девять человек пострадали в ходе ДТП с участием маршрутки в Москве

Сегодня стало известно, что на юге Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. В результате дорожно-транспортного происшествия в столице пострадали девять человек.

//Происшествия

Посетительница кафе на юго-востоке Москвы ранила ножом женщину

Посетительница кафе на юго-востоке Москвы ранила ножом женщину

На юго-востоке Москвы посетительница одного из кафе ударила ножом женщину. Согласно последней информации столичного главка полиции, пострадавшая была экстренно доставлена в больницу с ранением.

//В мире

Эксперт оценил успешную посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

Эксперт оценил успешную посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

Утром в четверг, 3 января, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил успешную посадку китайского космического аппарата на обратной стороне Луны.

//Происшествия

Семьи погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьям всех погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске выплатят по одному миллиону рублей. Об этом утром в четверг, 3 января сообщили в правительстве Челябинской области.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры