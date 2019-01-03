Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске вновь увеличилось

Днем в четверг, 3 января, стало известно, что количество жертв обрушения целого подъезда жилого дома в Магнитогорске вновь увеличилось. К настоящему моменту поступила информация о 38 погибших.

В пресс-службе МЧС России отметили, что из-под завалов удалось извлечь тело женщины, которая стала 38-й жертвой случившегося, передает ТАСС.

Специалисты в настоящий момент продолжают работать на месте и ищут еще троих граждан, о судьбе которых пока ничего не сообщается. Уточняется, что сотрудники МЧС разобрали примерно две трети завалов. Работы ведутся с большой осторожностью, поскольку уцелевшие после взрыва конструкции могут обвалиться.