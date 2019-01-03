Четыре автомобиля сгорели в гаражах на западе Москвы

Во время пожара в гаражах, расположенных на западе Москвы, сгорели сразу четыре автомобиля. Соответствующую информацию в четверг, 3 января, предоставил источник в экстренных службах столицы.

Во время пламени, охватившего гаражи, четыре машины сгорели практически полностью. К настоящему моменту возгорание удалось потушить, в результате случившегося ни один человек не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как уточняет сегодня ТАСС, пожар произошел в гаражах, расположенных на Большой Очаковской улице, 4. Огонь охватил площадь 100 кв. м.