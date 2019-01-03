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Четыре автомобиля сгорели в гаражах на западе Москвы
3 января 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Во время пожара в гаражах, расположенных на западе Москвы, сгорели сразу четыре автомобиля. Соответствующую информацию в четверг, 3 января, предоставил источник в экстренных службах столицы.
Во время пламени, охватившего гаражи, четыре машины сгорели практически полностью. К настоящему моменту возгорание удалось потушить, в результате случившегося ни один человек не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как уточняет сегодня ТАСС, пожар произошел в гаражах, расположенных на Большой Очаковской улице, 4. Огонь охватил площадь 100 кв. м.
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