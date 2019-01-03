Стало известно, когда пройдут первые похороны погибших при ЧП в Магнитогорске

Стало известно, когда состоятся первые похороны погибших в ходе обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в здании произошел 31 декабря, спасатели работают на месте до сих пор.

В правительстве Челябинской области отметили, что первые похороны пройдут в пятницу, 4 января. Завтра, как уточняет РИА "Новости", будут похоронены шесть человек. В субботу пройдет церемония захоронения девяти человек, а в воскресенье – еще одного погибшего.

Ранее в четверг, 3 января, стало известно, что семьи жертв обрушения подъезда получат компенсацию в размере одного миллиона рублей.