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Количество погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37

3 января 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Количество погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37
фото: globallookpress.com
Из Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пришли неутешительные новости. Согласно последней информации, количество жертв обрушения здания увеличилось до 37 человек.
 
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В пресс-службе МЧС России к настоящему моменту уже подтвердили эту информацию. На месте происшествия по-прежнему работают спасатели. Поисковую операцию осложняет то, что одна из уцелевших стен подъезда может рухнуть в любой момент, передает сегодня РИА "Новости".
 
Отметим, что среди погибших шестеро детей. Несколько человек сейчас находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

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