Количество погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37

Из Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пришли неутешительные новости. Согласно последней информации, количество жертв обрушения здания увеличилось до 37 человек.

Отметим, что среди погибших шестеро детей. Несколько человек сейчас находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.